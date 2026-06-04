Pozzuoli capofila di Pulifondali e Pulispiagge 2026

Il 5 giugno 2026, Pozzuoli sarà al centro dell’attenzione nazionale con le iniziative “Pulifondali” e “Pulispiagge” promosse dalla FIPSAS. Queste attività annuali coinvolgono numerose città italiane e si concentrano sulla tutela dell’ambiente marino e delle aree costiere. Pozzuoli assume il ruolo di capofila in questa occasione, partecipando alle azioni di sensibilizzazione e di pulizia delle zone marine e delle spiagge.

Dopo il successo dell’edizione precedente, la città flegrea è stata scelta come capofila dell’evento grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, della Lega Navale Italiana di Pozzuoli e delle numerose realtà associative del territorio. L’obiettivo è semplice ma importante: liberare spiagge, fondali e aree verdi dai rifiuti e sensibilizzare cittadini e giovani alla salvaguardia dell’ambiente. Le attività si svolgeranno in tre luoghi simbolo della città: il Lungomare Pertini, l’area delle Monachelle e la Darsena. Volontari, studenti, associazioni ambientaliste, rappresentanti dell’Accademia Aeronautica, persone con disabilità e cittadini saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti sia a terra che in mare. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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