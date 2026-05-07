A Milano si è conclusa la manifestazione Tuttofood 2026, un evento di quattro giorni dedicato alla promozione delle Dop europee, con particolare attenzione ai prodotti italiani. Durante la fiera si sono svolti talk e show cooking, coinvolgendo rappresentanti delle principali regioni agricole del continente e chef di rilievo. L’Italia, con la Lombardia in prima linea, ha mostrato il suo ruolo di protagonista nel settore agroalimentare.

Milano, 7 maggio 2026 – Quattro giorni di talk e show cooking per valorizzare i migliori prodotti italiani e il peso strategico dell’agroalimentare nazionale, mettendo a confronto rappresentanti delle principali regioni agricole europee e grandi interpreti della cucina. Le eccellenze agroalimentari Dop e Igp saranno protagoniste a Tuttofood 2026, in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, nell’area Arepo coordinata da Regione Lombardia. Il ruolo di Arepo e della Lombardia L ’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti d’Origine (Arepo), che è presieduta da Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, e che rappresenta 35 Regioni di 8 Stati membri e oltre 8.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Dop di tutta Europa protagoniste a Tuttofood 2026: Italia leader con la Lombardia capofila

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