Martedì scorso, un incidente stradale ha coinvolto Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha commentato la situazione, precisando che essere positivo all'alcoltest non equivale a essere ubriaco. Vannacci ha sottolineato questa distinzione, senza fornire ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle condizioni di Pozzolo. La polizia ha effettuato i controlli e sta indagando sulle cause dell’incidente.

Roberto Vannacci commenta l’incidente stradale che martedì scorso ha coinvolto Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato sottoposto all’alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge. “Se Pozzolo ha sbagliato, come sembra abbia sbagliato perché aveva un tasso alcolemico superiore a ciò che è consentito dalla legge, sarà sanzionato. La legge è uguale per tutti, anche per Pozzolo. Se resterà nel partito? Assolutamente sì, io non lascio indietro nessuno. Non ho mai lasciato indietro nessuno di chi è stato con me in mille campi di battaglia.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pozzolo, Vannacci: Essere positivo all'alcoltest è diverso dall'essere ubriaco

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Il classico esempio di bevo per dimenticare (di essere @EmanuelePozzolo). #Pozzolo #fratelliditalia #cognatiditalia #fdi #futuronazionale #vannacci #meloni #governomeloni #governodicialtroni #pistolero #3giugno x.com

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