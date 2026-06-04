Pozzolo Formigaro | vasto incendio colpisce il sito logistico Pline
Un incendio ha interessato il sito logistico Pline a Pozzolo Formigaro. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, usando anche schiuma antincendio per le merci stoccate. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di lavoro. Non sono state segnalate persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. La zona intorno al sito è stata evacuata temporaneamente.
Come hanno fatto i vigili del fuoco a domare le fiamme?. Quali merci stoccate hanno reso necessario l'uso della schiuma?. Cosa ha scatenato il rogo alle prime ore del mercoledì?. Chi dovrà rispondere dei danni causati alla struttura logistica?.? In Breve Inizio rogo mercoledì 3 giugno intorno alle ore 6.30.. Intervento squadre dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure e Alessandria.. Utilizzo di carro schiuma specifico per gestire grandi volumi di merci.. Indagini tecniche in corso per ricostruire l'origine delle fiamme nel sito.. Vasto incendio colpisce il sito logistico Pline a Pozzolo Formigaro. Un incendio di grandi proporzioni ha devastato il polo logistico della Pline a Pozzolo Formigaro nella mattinata di mercoledì 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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