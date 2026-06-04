Pozzolo Formigaro | vasto incendio colpisce il sito logistico Pline

Notizia in breve

Un incendio ha interessato il sito logistico Pline a Pozzolo Formigaro. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, usando anche schiuma antincendio per le merci stoccate. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di lavoro. Non sono state segnalate persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. La zona intorno al sito è stata evacuata temporaneamente.