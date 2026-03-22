Una nuova minaccia si diffonde agli utenti di iPhone: visitando un sito web, si rischia di perdere foto, chat e criptovalute. La vulnerabilità colpisce dispositivi Apple e mette a rischio dati sensibili senza che l’utente se ne renda conto. La notizia ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei dispositivi mobili e sulla necessità di adottare misure di protezione.

La sicurezza degli iPhone è tornata sotto i riflettori per una minaccia che ha dimensioni globali e conseguenze potenzialmente devastanti. I ricercatori di Google hanno identificato DarkSword, una catena di exploit che sfrutta sei vulnerabilità in iOS e Safari per infettare i dispositivi Apple con malware sofisticati. Non si tratta di un attacco teorico o di un allarme esagerato: DarkSword è attivo dalla fine dello scorso anno ed è già stato utilizzato in campagne mirate in Arabia Saudita, Turchia, Malesia e Ucraina. La pericolosità di questo exploit risiede nella sua semplicità d’esecuzione. Non servono azioni complesse da parte della vittima, né l’installazione di app sospette o il click su allegati email. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - DarkSword colpisce gli iPhone: basta visitare un sito per perdere foto, chat e cripto, ecco come proteggerti

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Tutto quello che riguarda DarkSword colpisce

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