Pozzolo Formigaro | in vendita polo industriale da 16.000 mq

A Pozzolo Formigaro è stato messo in vendita un polo industriale di 16.000 metri quadrati. L’area si trova nel distretto alessandrino, con alcune aziende interessate a investire. I potenziali acquirenti sono pronti a superare la soglia di 5,5 milioni di euro. La vendita potrebbe cambiare gli equilibri logistici della zona, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità.

? Cosa scoprirai Come influirà questo lotto sulla logistica del distretto alessandrino?. Chi sono i potenziali investitori pronti a superare i 5,5 milioni?. Perché la superficie di 60.000 mq cambia il valore dell'operazione?. Quando scadrà il termine per inviare le offerte via PEC?.? In Breve Capannone da 12.700 mq e uffici di 640 mq su due piani fuori terra.. Lotto complessivo con terreni e aree urbane superiori a 60.000 mq totali.. Scadenza per invio manifestazioni d'interesse via PEC entro le 12:00 del 29 maggio 2026.. Area strategica in Strada Roveri vicino a nodi logistici e infrastrutture merci.. BNP Paribas Real Estate ha avviato la vendita di un complesso industriale a Pozzolo Formigaro con un prezzo minimo d’offerta fissato a 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pozzolo Formigaro: in vendita polo industriale da 16.000 mq Notizie correlate Leggi anche: Bagnoli: 100.000 mq da ex base Nato a polo di inclusione Bacoli: 500mila euro per un polo di soccorso da 10.000 mqNel comune di Bacoli, nei Campi Flegrei, è stata inaugurata oggi una vasta area destinata all'ammassamento dei soccorritori e delle risorse in caso...