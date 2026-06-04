Power Hits Estate di RTL 102.5 | oltre 36 milioni di contatti crescita del +56% rispetto al 2025

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha raggiunto oltre 36 milioni di contatti, segnando un aumento del 56% rispetto all’anno precedente. La trasmissione ha prodotto contenuti diventati virali, attirando un vasto pubblico online. La crescita si riflette sia nell’ascolto radiofonico che nelle piattaforme digitali, dove i contenuti sono stati condivisi e discussi in modo massiccio.

Il Power hits estate di RTL 102.5 conquista ancora una volta la Rete con contenuti che sono diventati virali. Secondo gli ultimi dati (Fonte Sensemakers – Comscore) rispetto al 2025, i contatti hanno superato i 36 milioni con un aumento del 56%. Il Centrale del Foro italico di Roma, nella serata del 31 maggio, ha ospitato oltre 45 artisti dal vivo al Power hits estate. Quest’anno, il dato legato a TikTok è di 6,6 milioni di views rispetto ai 2,6 milioni dello scorso anno. Ottime performances anche su Instagram con 20 milioni di contatti. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Il Power Hits Estate di #RTL1025 cresce online: l’evento del 31 maggio al Centrale del Foro Italico supera 36 milioni di contatti (+56% sul 2025, dati Sensemakers–Comscore). Su TikTok 6,6 milioni di views (erano 2,6), su Instagram 20 milioni per la 10^ edizio x.com

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