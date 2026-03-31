RTL 102.5 Power Hits estate 2026 di Roma | ecco tutti i nomi del cast

Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, si terrà la festa di RTL 102.5 Power Hits estate 2026, in occasione del decimo anniversario. Per questa occasione, l’evento vedrà la partecipazione di un cast di artisti noto nel panorama musicale, che si esibiranno durante la serata. L’evento si svolge nel contesto di una celebrazione speciale per il decennale della manifestazione.

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. Altri grandi artisti si aggiungono al cast: BLANCO, EMMA, KID YUGI, MARCO MASINI, BAMBOLE DI PEZZA e ELETTRA LAMBORGHINI. Quest’anno la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026 inizia dalla Capitale d’Italia, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. Tutti nomi già annunciati della line-up romana del 2026 sono: ANNALISA,... 🔗 Leggi su Panorama.it

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening

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