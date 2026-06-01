Durante un evento musicale trasmesso su RTL 102.5 Play, sono stati visti droni nel cielo mentre si esibivano artisti come Achille Lauro, Biagio Antonacci, Arisa, Giorgia, i Pinguini Tattici Nucleari, Fulminacci e Ditonellapiaga. L’evento ha incluso anche un omaggio alla città di Roma.

I droni nel cielo durante l’esibizione di Achille Lauro e l’omaggio a Roma. Biagio Antonacci, Arisa, Giorgia, I Pinguini Tattici nucleari, Fulminacci, Ditonellapiaga e tanti altri. Poi le coreografie. I ballerini sul palco pronti a saltare da una parte all’altra per tre ore, senza sosta. La line up di cantanti, uno dopo l’altro, dalle 21 alle 24, ha fatto ballare l’Italia anche grazie alla diretta televisiva in esclusiva sul canale 36 del DTT. È iniziata ufficialmente con il Power hit di RTL 102.5 la stagione dei tormentoni, che ci porterà con la classifica all’Arena di Verona (il 1 settembre). Al Centrale del Foro italico, tempio della musica per una sera, la prima radio d’Italia ha portato sul palco oltre 45 artisti e tutte le hit del momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Power hits estate di RTL 102.5 é su RTL 102.5 Play

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oggi @LDAilvero e @Aka7evenreal sul palco del foro italico per il RTL102.5 Power Hits Estate x.com

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