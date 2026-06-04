Power Energia ha chiuso il primo trimestre con un utile di 2,58 milioni di euro. L’azienda ha annunciato l’introduzione di nuovi servizi dedicati alle famiglie associate. Sono stati approvati ristorni che garantiranno benefici concreti alle imprese aderenti. Restano da chiarire le modalità di implementazione di questi servizi e i dettagli sui vantaggi economici per le famiglie e le imprese coinvolte.

Come cambieranno i servizi energetici per le famiglie dei soci?. Quali vantaggi concreti riceveranno le imprese aderenti dai ristorni approvati?. Come influenzerà il progetto Green Zone la transizione energetica locale?. Perché la fedeltà dei soci ha raggiunto il 99 per cento?.? In Breve Fatturato di 64,1 milioni di euro e patrimonio netto superiore a 6,05 milioni.. Distribuzione di 600 mila euro in ristorni alle imprese aderenti alla cooperativa.. Fedeltà della base sociale al 99% con prevalenza mutualistica superiore all'85%.. Partnership con Sir Susa Vim Perugia per il progetto sociale Power Your Sport..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Power Energia: 2,58 milioni di utili e nuovi servizi per le famiglie

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