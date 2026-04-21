Lombardia | 7,9 milioni per nuovi servizi alle famiglie e ai giovani

La Regione Lombardia ha approvato un piano d’azione volto a potenziare la rete dei Centri per la Famiglia entro il 2025. Per questo progetto, sono stati stanziati più di 7,9 milioni di euro destinati a migliorare i servizi rivolti alle famiglie e ai giovani sul territorio. La decisione mira a rafforzare l’offerta di supporto e assistenza in diverse aree della regione.

La Regione Lombardia ha approvato il piano d’azione per il potenziamento della rete dei Centri per la Famiglia (CPF 2025), destinando oltre 7,9 milioni di euro per rafforzare i servizi territoriali. L’intervento mira a consolidare una struttura già diffusa che conta attualmente 370 Spoke e 96 Hub, con l’obiettivo di offrire un supporto costante ai nuclei familiari attraverso un modello di assistenza capillare. Un presidio sociale che si estende su tutto il territorio lombardo. L’investimento, che attinge direttamente dai fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, punta a trasformare l’offerta dei servizi in una rete capace di intercettare le necessità reali dei cittadini in ogni fase della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 7,9 milioni per nuovi servizi alle famiglie e ai giovani Notizie correlate 10 milioni per i centri estivi 2026: sostegno alle famiglie e ampliamento dei servizi. L’Emilia Romagna stanzia fondi europeiLa Regione Emilia-Romagna destina 10 milioni di euro ai centri estivi per il 2026, utilizzando fondi europei del Programma regionale Fse+ 2021-2027. Leggi anche: La Confraternita del SS Crocifisso contro la droga, a Monreale un incontro per parlare ai giovani e alle famiglie Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentata la flotta dei nuovi bus elettrici a Pavia; Regione Lombardia: altri 3,1 milioni per il bando impianti sportivi; Quella pluralità che c'è Solo in Lombardia, la nuova narrazione della regione; In Lombardia scende il totale di cassa integrazione, ma corre la straordinaria (+71%). Famiglie, dalla Lombardia 7,9 milioni per rafforzare i servizi sul territorioUn investimento da oltre 7,9 milioni di euro per rafforzare la rete dei servizi dedicati alle famiglie. È quanto previsto dal nuovo piano approvato da Regione Lombardia, che punta a consolidare e ... laprovinciadivarese.it Famiglia, dalla Regione 7,9 milioni per potenziare la rete dei Centri sul territorioL’assessore Lucchini annuncia lo stanziamento per rafforzare i 96 Hub e 370 Spoke esistenti: «Obiettivo è sostenere la genitorialità e intercettare i bisogni reali in ogni fase della vita» ... varesenews.it Il Trentino non è solo nella richiesta di ripianare il debito: alla Lombardia chiesti 60 milioni, al Veneto 26, all'Alto Adige 5. Intanto, però, a piazza Dante è arrivata un'interrogazione dal partito di minoranza - facebook.com facebook #Bergamo, a ottobre un weekend di sport ed emozioni con #IlLombardia e la Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi x.com