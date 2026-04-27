Più tempo scuola e servizi per le famiglie | 2 milioni di euro ai Comuni

Il governo ha stanziato 2 milioni di euro destinati ai Comuni per ampliare l'offerta di servizi scolastici e familiari. Questa misura prevede l'aumento delle ore di lezione e l'introduzione di iniziative che facilitino la gestione quotidiana delle famiglie. L'obiettivo è rendere più flessibile il tempo dedicato agli studenti e offrire supporto alle famiglie nelle attività extrascolastiche. La distribuzione dei fondi coinvolge diverse amministrazioni locali.

Più servizi per studenti e famiglie, con l’obiettivo di allungare il tempo scuola e rendere più gestibile la quotidianità. La Regione Friuli Venezia Giulia ha aperto i termini per accedere ai contributi destinati ai servizi integrativi scolastici rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.🔗 Leggi su Udinetoday.it Stop Killing Games: Audizione al Parlamento Europeo (Audio in italiano) Notizie correlate Sicilia, 1,5 milioni per i Giudici di Pace: più servizi ai ComuniLa Regione Siciliana ha stanziato un fondo di 1,5 milioni di euro per sostenere gli uffici del giudice di pace situati nei vari Comuni dell’isola,... Leggi anche: Affitti in Galleria, incassi da record. Nel 2026 previsti 85 milioni di euro: “Fondi per i servizi ai più fragili” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La città torna al tempo degli Estensi nelle scuole: 4500 libri per raccontare Ferrara ai più piccoli; 20 anni di Bimbi in Bici; Visioni d'infanzia - seconda edizione; Cultura, libri, letture e incontri per comprendere il tempo presente. Comuni di montagna, scuole a rischio chiusura dopo la nuova classificazione Calderoli. 73 Comuni fanno ricorsoSettantatré Comuni hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la nuova classificazione delle aree montane introdotta dal governo, come riportato da Orizzonte Scuola e da diverse fonti amministra ... orizzontescuola.it Ecco la mappa dei Comuni fragili in Puglia: i piccoli centri lontani da sanità, scuola e arterie stradaliQuando si parla di fragilità dei Comuni, il rischio è quello di fermarsi a una definizione astratta. In realtà, dietro l’Indice di fragilità comunale (Ifc) elaborato dall’Istat ci sono situazioni o ... lagazzettadelmezzogiorno.it LabTv. . Partita ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali. In Irpinia 13 i centri interessati, tra i quali Avellino e Ariano, unici eventualmente chiamati anche al ballottaggio. Tra le curiosità nelle presentazioni delle liste, quella dei tre Comuni c - facebook.com facebook Settantatré Comuni hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la nuova classificazione delle aree montane introdotta dal governo, come riportato da Orizzonte Scuola e da diverse fonti amministrative e istituzionali. Al centro della contestazione c’… x.com