Povertà relazionale giovanile | 1 ragazzo su 10 è sempre più solo A Montecitorio la Fondazione Articolo 49 premia i progetti di educazione civica che hanno coinvolto 40mila alunni

Un ragazzo su dieci tra gli 11 e i 19 anni si vede con gli amici meno di una volta a settimana. La Fondazione Articolo 49 ha premiato progetti di educazione civica coinvolgendo circa 40.000 studenti. La ricerca evidenzia un aumento della solitudine tra i giovani, che spesso trascorrono meno tempo con i coetanei rispetto al passato.

Un ragazzo su dieci, prendendo in esame la delicata fascia d’età che va dagli 11 ai 19 anni, incontra i propri amici meno di una volta a settimana. Il dato, di per sé già fonte di preoccupazione, raddoppia tristemente se guardiamo alle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. A mettere in luce questi dati Istat, rielaborati poi dalla piattaforma InClasse, sono i più recenti report dedicati alla povertà educativa. Oltre alla scarsità di frequentazioni fisiche, emerge in modo lampante una profonda solitudine emotiva, dal momento che il 13,7% degli adolescenti confessa di non avere alcuna persona fidata con cui potersi sfogare. A questo distacco relazionale si unisce, inesorabilmente, un allontanamento progressivo dalla vita civica del Paese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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