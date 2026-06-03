Isolamento giovanile e povertà educativa | il 4 giugno la premiazione dei progetti InClasse della Fondazione Articolo 49 su cittadinanza e diritti

Il 4 giugno si terrà la premiazione dei progetti InClasse, promossi dalla Fondazione Articolo 49, dedicati a cittadinanza e diritti. I dati evidenziano che un adolescente su dieci in Italia ha rapporti con gli amici meno di una volta alla settimana, e quasi il 14% non ha nessuno a cui confidare un problema. L'iniziativa mira a contrastare l'isolamento giovanile e la povertà educativa, coinvolgendo studenti in progetti di sensibilizzazione e supporto.

Un adolescente italiano su dieci vede gli amici meno di una volta alla settimana, mentre quasi il 14% non ha nessuno a cui confidare un problema. Le rilevazioni, inoltre, mostrano un disinteresse piuttosto diffuso verso la società civile. La metà degli studenti sceglie di evitare qualsiasi forma di partecipazione civica o politica. La tendenza si conferma anche nel terzo settore, dove ben nove giovani su dieci nella fascia tra i 14 e i 19 anni scartano a priori l’impegno in attività di volontariato. Questi sono solo alcuni dei numeri elaborati dalla piattaforma InClasse sui dati Istat incentrati sulla povertà educativa, tema centrale dell’incontro previsto per il 4 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pubblicato l'avviso biennale della Fondazione Pisa per progetti di contrasto della povertà educativaLa Fondazione Pisa ha annunciato un avviso pubblico aperto agli enti del terzo settore per la presentazione di progetti contro la povertà educativa.

UNICEF/Povertà: necessario investire ancora sul lavoro sulla povertà educativa Oggi al convegno dell’Istat dedicato alla povertà educativa, il presidente di UNICEF Italia ha sottolineato l’importanza di continuare a investire...

Rapporto tra disabilità e povertà: una ricercaCBM Italia e Fondazione Zancan presentano la prima ricerca italiana sul legame tra disabilità e povertà: 9 su 10 degli aiuti richiesti dalle famiglie non sono contributi economici ma servizi più ... disabili.com

Povertà educativa: Fondazione l’Albero della Vita Ets, sport e cultura per contrastare gli stereotipi di genereContrastare gli stereotipi di genere e combattere la povertà educativa offrendo a bambini e bambine che vivono nei quartieri più disagiati delle grandi città l’opportunità di praticare gratuitamente ... agensir.it