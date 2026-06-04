Il caso Garlasco rimane irrisolto e difficile da riassumere in poche parole. La vicenda si estende su diversi anni, con molteplici sviluppi e vari interrogativi ancora senza risposta. La complessità dei fatti rende complicato stabilire una versione definitiva dei fatti, e la verità non è ancora stata chiarita completamente.

Ci vorrebbe l’intero giornale solo per provare a sintetizzare i fatti. O almeno la storia di questi anni, visto che la verità mica si è capita ancora bene. Nel frattempo Garlasco è diventata una Twin Peaks. Coi suoi misteri e i suoi personaggi da provincia. Meno fascinosa, d’accordo. Ma con un suo potenziale narrativo. Tanto è vero che ancora una volta l’ omicidio di Chiara Poggi passa da teatro, stasera in compagnia del giornalista (e conduttore tv) Giuseppe Brindisi. Lui alle 21 sul palco degli Arcimboldi con "Potresti essere tu – Il caso Garlasco", specie di trasmissione dal vivo con tanto di ospiti: lo scrittore Umberto Brindani, l’avvocato Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe, inviato di Le Iene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Potresti essere tu, Giuseppe Brindisi ha presentato il caso in Teatro a Napoli

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