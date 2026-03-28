In meno di 24 ore, un conducente senza patente ha causato due posti di blocco in una Mercedes. Durante il primo controllo, ha accelerato bruscamente, dando inizio a un inseguimento nel centro di un paese della Bergamasca. Nel tentativo di sfuggire, ha finito contro un palo, coinvolgendo anche alcuni passanti che si sono dovuti spostare per evitare l'auto in fuga.

Ha rischiato di travolgere operai e passanti durante la fuga in centro: un 20enne su una Mercedes Gla finisce la corsa contro un lampione dopo aver forzato due alt in due giorni Una pattuglia dei carabinieri gli ha intimato l'alt per un controllo, ma lui, alla guida senza mai avere conseguito la patente, ha accelerato bruscamente facendo scattare un rocambolesco inseguimento nel centro di un paese della Bergamasca, costringendo non poche persone a scansarsi. La sera precedente aveva forzato un posto di blocco nella stessa zona. Il protagonista è un giovane di 20 anni, residente a Romano di Lombardia (Bergamo). Il fatto è accaduto qualche pomeriggio fa, intorno alle tre meno venti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Senza patente sulla Mercedes: forza due posti di blocco in 24 ore e finisce contro un palo

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