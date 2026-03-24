Alcol al volante e stragi del sabato sera | scatta il carcere per un giovane automobilista

Un giovane residente nel territorio è stato condannato al carcere per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge. L’episodio si riferisce a un incidente avvenuto durante un sabato sera, coinvolgendo conseguenze gravi. La vicenda si inserisce in un contesto di controlli e sanzioni relative alla guida sotto l’effetto di alcol.

Guidare con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge ha portato, a distanza di qualche anno, alle porte del carcere un giovane residente nel territorio. Nel pomeriggio di lunedì, ieri, i Carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia hanno tratto in arresto un 30enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara. Il provvedimento nasce da una condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza, un reato commesso proprio nel comune di Fiscaglia nel 2020. Esauriti i gradi di giudizio, l'Ufficio esecuzioni penali ha ordinato che la pena diventasse effettiva. Dopo le procedure di rito in caserma, i militari hanno accompagnato l'uomo presso la casa circondariale “Costantino Satta” di Ferrara, dove dovrà scontare una pena complessiva di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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