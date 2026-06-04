Nel 2025, Poste Italiane ha impiegato più di 1.700 dipendenti nella regione. Il gruppo ha registrato un impatto economico significativo nel territorio, secondo i dati ufficiali. La società ha continuato a operare con una presenza consolidata, contribuendo all’occupazione locale e all’attività economica. I numeri si riferiscono all’intero anno e riguardano le attività e le assunzioni effettuate nel periodo.

Nel 2025 il gruppo Poste Italiane ha generato un impatto economico rilevante anche nella nostra regione. In una sua nota, l’azienda spiega che "continua a rafforzare la propria presenza tra occupazione e sviluppo dei servizi. Tra il 2025 e il 2026 nello specifico si contano più di 130 contratti a tempo indeterminato, di cui 18 attivati dall’inizio dell’anno in corso. La rete regionale conta 262 uffici postali, con un totale di più di 1700 dipendenti a tempo indeterminato, caratterizzata da una presenza femminile pari al 67%. Parallelamente procede il progetto Polis, che punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri in sportelli integrati per i servizi della pubblica amministrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste Italiane, sono più di 1.700 i dipendenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poste Italiane rinazionalizza Tim con l'opas totalitaria per la soceità

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Poste Italiane: anche a Brindisi i dipendenti a lezione di "Guida sicura"

Pacchi manomessi e merce rubata: indagati due dipendenti di Poste ItalianeDue dipendenti di Poste Italiane sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver manomesso pacchi e sottratto merce destinata ai clienti.

Temi più discussi: Poste Italiane: pensioni di giugno in pagamento da lunedì 1; Depositi Supersmart 2026, Poste Italiane alza i tassi fino al 3,25%: ecco i nuovi rendimenti e le caratteristiche; Poste Italiane, sono più di 1.700 i dipendenti; Polizia di Stato e Poste Italiane insieme contro le truffe.

Efficienza energetica, riduzione delle emissioni e innovazione tecnologica non sono più obiettivi futuri ma risultati concreti: Poste Italiane lo dimostra con il progetto Smart Building. Giusy Iorlano su #DiarioDiac diariodiac.it/poste-italiane… x.com

Poste Italiane, sono più di 1.700 i dipendentiNel 2025 il gruppo Poste Italiane ha generato un impatto economico rilevante anche nella nostra regione. In una ... lanazione.it

Poste Italiane rafforza la rete ATM: più servizi e copertura capillare sul territorioGli ATM Postamat si confermano così un punto di riferimento sempre disponibile, una vera e propria finestra aperta sui servizi dell’azienda ... affaritaliani.it