Poste Italiane sono più di 1.700 i dipendenti

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, Poste Italiane ha impiegato più di 1.700 dipendenti nella regione. Il gruppo ha registrato un impatto economico significativo nel territorio, secondo i dati ufficiali. La società ha continuato a operare con una presenza consolidata, contribuendo all’occupazione locale e all’attività economica. I numeri si riferiscono all’intero anno e riguardano le attività e le assunzioni effettuate nel periodo.

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Nel 2025 il gruppo Poste Italiane ha generato un impatto economico rilevante anche nella nostra regione. In una sua nota, l’azienda spiega che "continua a rafforzare la propria presenza tra occupazione e sviluppo dei servizi. Tra il 2025 e il 2026 nello specifico si contano più di 130 contratti a tempo indeterminato, di cui 18 attivati dall’inizio dell’anno in corso. La rete regionale conta 262 uffici postali, con un totale di più di 1700 dipendenti a tempo indeterminato, caratterizzata da una presenza femminile pari al 67%. Parallelamente procede il progetto Polis, che punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri in sportelli integrati per i servizi della pubblica amministrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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