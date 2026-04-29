Poste Italiane | anche a Brindisi i dipendenti a lezione di Guida sicura

BRINDISI - Fa tappa nella sede di Piazza Vittoria, 10, a Brindisi, Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sviluppare la cultura della prevenzione degli.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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“Guida sicura”: ad Avellino arriva la campagna di Poste ItalianeTempo di lettura: < 1 minuto Avellino, 24 marzo 2026 – Fa tappa nella sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Poste Italiane: Guida Sicura fa tappa anche a Perugia; Poste Italiane, TIM e la sovranità digitale: lo Stato nelle infrastrutture strategiche; Anche all’ufficio postale di Albinea arriverà il progetto Polis di Poste Italiane; Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda.

Poste Italiane, anche a Castelsilano attivi i servizi PolisL’ufficio postale di Castelsilano osserva il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. ilcrotonese.it

Poste Italiane, ok a bilancio e cda. Del Fante e Rovere al verticeBuone notizie per gli azionisti di Poste Italiane. Con l’approvazione del dividendo d’esercizio 2025 ieri da parte dell’assemblea, è stato autorizzato il pagamento del saldo di 0,85 euro, al lordo del ... quotidiano.net

Il13. . POSTE ITALIANE. IN 40 UFFICI POSTALI DEL FRIULI OCCIDENTALE, E’POSSIBILE RICHIEDERE IL PASSAPORTO, COSI’ A S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA. - facebook.com facebook

Poste Italiane, bilancio 2025: dividendo complessivo a 1,25 euro per azione; riconfermati Rovere alla presidenza e Del Fante AD x.com