Due dipendenti di Poste Italiane sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver manomesso pacchi e sottratto merce destinata ai clienti. Tra gli oggetti trafugati ci sarebbero abiti, cosmetici, articoli per la casa, dispositivi elettronici e smartphone. Le operazioni sono state scoperte durante un’indagine in corso, che ha portato all’identificazione dei sospettati.

Hanno 58 e 48 anni e sarebbero stati colti in flagranza mentre, al termine del turno, si allontanavano dal luogo di lavoro con alcuni dei prodotti che avrebbero sottratto. Dai vestiti agli smartphone, sono diversi gli oggetti di cui si sarebbero appropriati. A individuarli è stata la polizia, con il coordinamento della procura della Repubblica. L'indagine prosegue Dagli abiti ai cosmetici, fino ad articoli per la casa, dispositivi elettronici e smartphone: sarebbe molto varia la merce che due dipendenti di Poste Italiane avrebbero sottratto dai pacchi destinati ad altri. Per questo, i due, di 58 e 48 anni, sono ora indagati. A rendere nota l’apertura dell’indagine è la polizia che, coordinata dalla procura della Repubblica, li ha individuati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Pacchi manomessi e merce rubata: indagati due dipendenti di Poste Italiane

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