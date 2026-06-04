In provincia di Palermo, 440 mila persone, pari al 37% della popolazione residente, hanno scaricato e utilizzano l’app “P”, la nuova applicazione di Poste Italiane. La Super App si posiziona tra le applicazioni più adottate dai cittadini della zona.

La Super App di Poste Italiane è entrata a pieno titolo tra le applicazioni più utilizzate dai cittadini, anche in provincia di Palermo. “P” ha conquistato infatti il primato italiano di utenti attivi con oltre 4 milioni di persone che ogni giorno scelgono con 1 click tra i numerosi prodotti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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L'app Poste Italiane conquista 17 milioni di utenti

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Poste Italiane, la nuova app P scelta da 440 mila cittadini nel Palermitano: è il 37% della popolazione residente ift.tt/3arzuRg x.com

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