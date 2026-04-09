Poste italiane in provincia di Frosinone app P da record usata da più di un cittadino su tre

In provincia di Frosinone, la app “P” di Poste Italiane ha raggiunto un nuovo record di utilizzo, con più di un cittadino su tre che la utilizza. Sono oltre 156mila gli utenti iscritti all’app, che rappresenta il principale punto di accesso digitale ai servizi postali in Italia. La diffusione della piattaforma riflette l’adozione crescente della transizione digitale nel territorio, con una base di utenti in costante aumento.

La transizione digitale di Poste Italiane è una realtà da record in provincia di Frosinone.Sono già oltre 156mila, infatti, gli utenti che usano la App “P”, prima applicazione italiana utilizzata da 16 milioni di persone e che rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Poste Italiane, numeri da record per l'App “P”Arezzo, 11 marzo 2026 – Poste italiane: con l’app “p” in provincia di Arezzo oltre 80mila di utenti attivi nel 2025.

Poste Italiane: in provincia di Frosinone da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mesePoste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a...

Temi più discussi: Poste Italiane: colonnine di ricarica elettrica in altre otto località della provincia di Nuoro; Rilascio del passaporto, da oggi è possibile presentare la richiesta presso gli uffici postali; Poste italiane, in provincia di Frosinone +28% nella consegna dei pacchi; Rivoluzione Poste in provincia, due importanti novità nell'entroterra: chiusure, cantieri e nuovi servizi.

Poste Italiane: in provincia di Frosinone App P da record, la usa più di un cittadino su treI comuni quelli più smart della provincia con la nuova app sono: Villa Latina, Isola del Liri, San Giorgio a Liri, Vicalvi, Fiuggi, Broccostella, Cassino e Frosinone ... tunews24.it

Poste Italiane, in provincia di Frosinone webinar di Educazione Finanziaria su I conti di casa e La gestione del creditoIn programma giovedì 9 aprile le due sessioni: la prima dalle ore 10, anche con sottotitoli e interprete LIS, la seconda con inizio alle ore 16 ... tunews24.it

Negli ultimi mesi le testimonianze di TikToker americane alle prese con Poste Italiane si sono moltiplicate. Le clip di protesta popolano la piattaforma. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/pacchi-persi-urla-sportelli-incubo-stranieri-poste-italiane-virale-869060.h - facebook.com facebook

Poste italiane: al via la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste x.com