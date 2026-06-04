Poste italiane a Frosinone città un ultraottentenne su 10 utilizza la nuova app P

A Frosinone, circa il 10% degli anziani sopra gli 80 anni utilizza l’app “P”, il servizio digitale di Poste Italiane. L’app permette di accedere a vari prodotti e servizi dell’azienda tramite un unico punto di accesso online. La percentuale si riferisce alla popolazione over 80 residente nel capoluogo di provincia. Non sono stati forniti dettagli sul numero totale di utenti o su altri dati demografici.

Nel capoluogo di provincia un cittadino over 80 su dieci utilizza l’app “P”, il punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi di Poste Italiane.Sono oltre 360, infatti, i residenti a Frosinone di ottant’anni o più che hanno già scaricato l’applicazione sul proprio cellulare o. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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