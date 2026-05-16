Anche Poste Italiane utilizza il solito stereotipo sui napoletani

Recentemente, una campagna pubblicitaria di Poste Italiane ha attirato l'attenzione per l'uso di stereotipi legati ai napoletani. Nell'annuncio, un collaboratore scolastico viene rappresentato con un accento caratteristico e alcuni tratti stereotipati associati alla città di Napoli. La scelta ha suscitato reazioni di critica e discussione, evidenziando come anche grandi aziende adottino rappresentazioni che rinforzano cliché culturali. La pubblicità è stata diffusa sui canali ufficiali dell'azienda e ha generato commenti sui social media.

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L’ultima pubblicità di Poste Italiane mostra un collaboratore scolastico con tipico accento napoletano e tanto di stereotipi. Con la sua ultima pubblicità, anche Poste italiane si aggiunge al lungo elenco delle compagnie che negli spot tv utilizzano il tipico stereotipo del napoletano ignorante, retrogrado, tonto. Un aborigeno catapultato per caso in una società civile e moderna. Vestito peraltro a mo’ di O’ Cafone, personaggio interpretato da Oscar Di Maio. Poteva mai un bidello, ops collaboratore scolastico, parlare torinese, milanese o fiorentino? Difficile invertire questo ordine di cose. All’oscurantismo dei libri scolastici su tutte le invenzioni partite da Napoli e la modernità di queste terre prima dell’Unità d’Italia, si è aggiunta da qualche anno la piaga dei trapper e dei tiktoker nostrani. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Anche Poste Italiane utilizza il solito stereotipo sui napoletani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Poste Italiane, numeri record per i servizi digitali del Gruppo. Il Tg Poste Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Con l’App di Poste Italiane hai tutto a portata di mano. Prelevi e paghi con le tue carte, controlli risparmi, investimenti, il tuo patrimonio e anche abbonamenti e domiciliazioni. Scopri tutti i servizi in App o su poste.it/applicazione-p… Scegli Poste Italiane. Tutto q x.com Verso lo SPID a pagamento anche con Poste Italiane, per 20 milioni di cittadiniIn arrivo un possibile canone di 5 euro l’anno: il caso Poste, i precedenti degli altri provider e la strategia del governo tra CIE e IT Wallet Verso l’addio dello SPID gratuito anche per Poste ... panorama.it SPID a pagamento anche per Poste Italiane? (update)Al momento non ci sono comunicati ufficiali, ma se l’indiscrezione riportata da CorCom verrà confermata è quasi certa la fine anticipata dello SPID. Anche Poste Italiane avrebbe deciso di introdurre ... punto-informatico.it