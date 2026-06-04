Con Alec Ross parliamo di come sarebbe un "sogno italiano", visto come se la passa quello americano, e del perché solo parlarne ci imbarazza Ogni volta che qualcuno dall’estero sostiene che l’Italia debba fare meglio di così, abbiamo due reazioni. La prima è metterci sulla difensiva: figurati se deve arrivare, boh, un americano a spiegarci cosa non va. La seconda è abbassare le aspettative: certo, sarebbe bello, peccato che qui le cose funzionano così. Ora, c’è effettivamente un americano che pensa che l’Italia abbia quel che serve, ma che da trent’anni lo sprechi per ragioni che non sono immutabili. Si chiama Alec Ross, ha origini italiane, ha lavorato con Barack Obama e Hillary Clinton; oggi insegna a Bologna ed è l’autore del libro The Italian Dream (Feltrinelli). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilpost.it - Possiamo credere nell’Italia?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Possiamo credere nell'Italia

Notizie e thread social correlati

Meloni al Mimit: ‘Credete nell’Italia, possiamo raggiungere nuovi traguardi’Durante un evento organizzato dal Ministero delle imprese e dell’industria e dall’Associazione Marchi Storici, la premier ha rivolto un messaggio di...

Vanoli "Dobbiamo credere nell'impresa, coraggiosi e liberi con il Palace"Il tecnico della Fiorentina ha affermato che l’obiettivo principale è concentrarsi sulla partita attuale, sottolineando che il proprio futuro non...

Argomenti più discussi: Iran, la 'profezia' di Di Maio su Hormuz: Riaprirà ma non tornerà mai come prima; Il nuovo album di Thomas Bangalter; Tutti sotto choc, crollo Sinner al Roland Garros: tradito dal fisico e dal pubblico francese, eliminato da Cerundolo che stava dominando; Le parole di Fatima Zahra El Maliani emozionano la platea alla Festa della Repubblica a Saluzzo.