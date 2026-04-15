Durante un evento organizzato dal Ministero delle imprese e dell’industria e dall’Associazione Marchi Storici, la premier ha rivolto un messaggio di fiducia all’Italia, sottolineando che credere nel Paese può portare a nuovi traguardi. Ha invitato a mantenere alta la motivazione e ha espresso ottimismo riguardo alle potenzialità del sistema produttivo italiano. L'incontro ha coinvolto imprenditori, rappresentanti istituzionali e stakeholder del settore.

“Oggi celebriamo la forza, il protagonismo e la diversificazione produttiva delle nostre imprese”. Con queste parole la presidente del Consiglio,Giorgia Meloniha voluto aprire il suo messaggio inviato all’evento “Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, promosso a Palazzo Piacentini dalministero delle Imprese e del Made in Italye dall’Associazione Marchi Storici d’Italia. La premier ha sottolineato come l’Italia stia attraversando unafase complessa, definita “probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni”, ma ha ribadito una convinzione chiara:il Paese ha tutte le carte in regola per dimostrare ancora una volta il proprio valore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni al Mimit: ‘Credete nell’Italia, possiamo raggiungere nuovi traguardi’

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