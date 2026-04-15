Vanoli Dobbiamo credere nell' impresa coraggiosi e liberi con il Palace

Il tecnico della Fiorentina ha affermato che l’obiettivo principale è concentrarsi sulla partita attuale, sottolineando che il proprio futuro non dipende da una singola gara di Conference. Ha aggiunto che è importante credere nell’impresa, essere coraggiosi e liberi nel loro approccio, e che devono impegnarsi al massimo per raggiungere i propri sogni. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di determinazione e voglia di conquistare risultati.

"Comcentrato sulla partita, il mio futuro non deve dipendere da una partita di Conference", dice il tecnoico della Fiorentina FIRENZE - "Dobbiamo crederci, vogliamo sognare, quindi dobbiamo dare tutto. Sappiamo le difficoltà che ci attendono, ma questa squadra nei momenti difficili ha sempre saputo reagire alla grande. Sono convinto che faremo una grande prestazione". Paolo Vanoli e la sua Fiorentina a caccia della grande impresa, ovvero rimontare tre reti al Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference in programma domani al Franchi. "Quando ci sono partite come quella di domani, in cui non hai niente da perdere, dai miei...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vanoli "Dobbiamo credere nell'impresa, coraggiosi e liberi con il Palace" Notizie correlate Fiorentina, Vanoli: “Col Crystal Palace sogniamo l’impresa. Dobbiamo provarci”. Maresca arbitrerà la partita di LecceFIRENZE – “Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni e domani ci dobbiamo provare con... Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli a caccia di un'impresa per sognare: il pronosticoNella gara di ritorno dei quarti i viola partono dal duro 0-3 incassato a Londra: senza Kean il tecnico va a caccia di un clamoroso ribaltone Non ci... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Che partita ha visto Vanoli?; La disamina di Vanoli. Decisivi gli episodi. Due le reti evitabili; Fiorentina, Harrison: I tre punti sono più importanti dei miei assist. Vanoli? Mi ricorda Bielsa; Il Sognatore Viola - Dalla Foresta della Speranza un appello ai viola: credere nell’impresa. Vanoli Dobbiamo credere nell'impresa, coraggiosi e liberi con il PalaceFIRENZE - Dobbiamo crederci, vogliamo sognare, quindi dobbiamo dare tutto. Sappiamo le difficoltà che ci attendono, ma questa squadra nei momenti difficili ha sempre saputo reagire alla grande. Sono ... laprovinciacr.it Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli: Dobbiamo fare partita perfetta, spero di restare quiServe un'impresa alla Fiorentina per ribaltare domani al Franchi lo 0-3 subito in Inghilterra dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. Paolo Vanoli però ci crede, rinfrancato an ... sport.sky.it Paolo Vanoli resta alla @acffiorentina L’allenatore spera di sì. A Sky Sport, ha dichiarato di voler rimanere a Firenze per portare a termine il lavoro iniziato con la squadra. ”Restare alla Fiorentina Assolutamente sì. La società mi ha dato fiducia” ha detto - facebook.com facebook Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli: “Dobbiamo fare partita perfetta, spero di restare qui" #SkySport #SkyUECL #ConferenceLeague x.com