posillipo blitz a trieste e accesso alle semifinali scudetto

La squadra di Posillipo ha vinto in trasferta contro Trieste con il punteggio di 14-13, in gara 2 dei quarti di finale playoff. La partita si è conclusa con un sorpasso negli ultimi minuti, permettendo alla formazione di avanzare alle semifinali scudetto. La vittoria ha concluso la serie con un risultato complessivo favorevole alla squadra di Posillipo.

Tempo di lettura: 3 minuti Impresa della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che vince in rimonta in trasferta sulla Pallanuoto Trieste per 13-14 in gara 2 dei quarti di finale playoff e si aggiudica la serie, conquistando cosi l’accesso alle semifinali scudetto. La squadra di Porzio, trascinata da uno strepitoso Radovic, 6 i suoi gol, rientra dal -4 di inizio terzo tempo trovando la rete decisiva nel finale, proprio con Radovic, a 9 secondi dalla fine. Segna immediatamente Trieste con Marziali, in superiorità, pareggia Aiello sotto misura, Manzi riporta avanti i suoi dalla distanza, Cubranic colpisce due volte consecutive, sempre con uomo in più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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