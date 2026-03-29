Basket femminile Schio e Tortona si aggiudicano gara-2 e volano alle semifinali scudetto

Domenica di playoff nel campionato di basket femminile di Serie A1, con le squadre di Schio e Tortona che hanno vinto le gare-2 dei quarti di finale e si sono qualificate per le semifinali. Le partite tra Broni e Schio, e tra Sesto San Giovanni e Tortona, hanno deciso le squadre che proseguiranno la corsa al titolo nazionale.

Domenica di grande basket per la Serie A1 femminile con le gare-2 dei quarti di finale per i playoff 2025-2026 ovvero Broni-Schio e Sesto San Giovanni-Tortona: andiamo a scoprire insieme come sono andate. LOGIMAN BRONI-FAMILA WUBER SCHIO* 54-73 ( Schio vince la serie 2-0 ) La Famila Wuber Schio si conferma anche in gara-2 contro la Logiman Broni aggiudicandosi così il match per 54-73 e staccando il pass per la semifinale. La Logiman prova a mettere pressione alle campionesse d’Italia in apertura (5-3), ma la Famila Wuber prende immediatamente le misure e si porta avanti di otto lunghezze (9-17) prima di subire la reazione delle neo-promosse che rimangono in scia alla prima sirena (15-19). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Schio e Tortona si aggiudicano gara-2 e volano alle semifinali scudetto Articoli correlati Basket femminile, Schio e Tortona si aggiudicano gara-2 dei quarti per i playoff della Serie A1 e staccano il pass per le semifinaliDomenica di grande basket per la Serie A1 femminile con le gare-2 dei quarti di finale per i playoff 2025-2026 ovvero Broni-Schio e Sesto San... Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0: gli umbri si aggiudicano Gara 3 e accedono alle SemifinaliSi interrompe in Gara 3 il cammino della Vero Volley Monza nei Play Off Scudetto di Superlega. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket femminile Temi più discussi: Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playout; Basket donne, via ai play off: la Reyer sogna la scalata scudetto; Techfind Serie A1, playoff - Primo match point per Schio e Derthona in gara 2; Basket A1 femminile, quarti di finale dei playoff: Broni cede a Schio in gara 1. Serie B, Vigevano vince ancora e allunga in vetta. Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Dopo le vittorie di Venezia e Roseto, anche la parte ... oasport.it Basket femminile: si aprono i playoff, Schio grande favoritaConclusa la regular season, la Serie A1 di basket femminile 2025-2026 è pronta ora ad affrontare i playoff. Otto le squadre che si contenderanno il ... oasport.it BASKET FEMMINILE A2, A SALERNO NON BASTA IL CUORE PER EVITARE LA RETROCESSIONE Solo una vittoria avrebbe tenuto in vita le speranze playout e non è arrivata. Al termine di una sfida combattuta... - facebook.com facebook Basket, B femminile: Pontevico cade ancora x.com