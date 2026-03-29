Nella partita di ritorno dei quarti di finale di Euro Cup femminile, la squadra di pallanuoto di Trieste ha battuto l’Ethnikos con il punteggio di 10-8. La gara si è decisa negli ultimi due minuti, permettendo alla formazione triestina di qualificarsi per le semifinali della competizione europea. La partita si è giocata alla Bruno Bianchi.

A 2'00" restava ancora un pareggio 8-8. A fissare il risultato Cergol e McDowall. Prossimo gioco con il Barceloneta Il sogno europeo può continuare. Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Euro Cup femminile, allaBruno Bianchi la Pallanuoto Trieste ha superato l’Ethnikos per 10-8. Un successo che spedisce la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping in semifinale contro il Barceloneta. “Diverse le difficoltà in avvio, siamo stati bravi a rimanere in scia e ci siamo presi una meritata qualificazione”, ha detto l'allenatore Paolo Zizza. Avvio complicato, quindi, per la squadra in casa. L’Ethnikos scappa sullo 0-3 con Kontogianni e Beta, Klatowski è fredda su rigore e accorcia sull’1-3 del primo periodo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Pallanuoto, Trieste la spunta negli ultimi due minuti con gli ellenici e accede alle semifinali europee (10-8)

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