Una pianta spontanea nota come portulaca viene riscoperta sia in cucina che in giardino. Negli ultimi anni si registra un aumento dell’interesse per le erbe selvatiche commestibili, le coltivazioni naturali e il recupero delle tradizioni mediterranee legate all’alimentazione sana. La portulaca è apprezzata per le sue virtù e viene spesso utilizzata per arricchire piatti e decorare spazi verdi. La sua diffusione si sta ampliando in vari contesti, sia domestici che professionali.

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse verso le erbe spontanee commestibili, le coltivazioni naturali e il recupero delle tradizioni mediterranee legate all’alimentazione sana. Tra le piante più interessanti da tenere in considerazione c’è senza dubbio la portulaca. Stiamo parlando di una specie spesso ignorata o addirittura eliminata dagli orti. Questo perché viene considerata infestante. Quello che in pochi sanno è che in realtà nasconde delle proprietà importanti. Per capirci, si tratta di quella pianta spontanea che solitamente troviamo nei giardini, negli orti e perfino tra le fessure dei marciapiedi. Inoltre, è molto apprezzata da chi ama la cucina naturale, la biodiversità e il verde domestico a bassa manutenzione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Portulaca: la pianta spontanea ricca di virtù da riscoprire in cucina e in giardino

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