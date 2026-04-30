La moringa è una pianta conosciuta per le sue proprietà antiossidanti e antivirali. Viene spesso usata come integratore naturale e considerata utile per il benessere generale. La sua presenza nella dieta può contribuire alla salute cardiovascolare grazie ai nutrienti che contiene. Le modalità di utilizzo in cucina variano, includendo foglie, semi e polveri, spesso integrate in piatti o bevande.

Soprannominata "albero dei miracoli" o "albero della vita", la moringa oleifera affonda le sue radici nelle regioni sub-himalayane. È una pianta resiliente, capace di sfidare la siccità e svettare fino a 10 metri. Diffusa oggi tra India, Africa e Americhe, la moringa stupisce per la sua versatilità: ogni sua parte — dalle foglie alle radici, dai fiori ai semi fino alla corteccia — è commestibile e preziosa. Anche se il termine "superfood" è spesso abusato, la moringa merita un'attenzione particolare. Sebbene la ricerca clinica sugli uomini sia ancora in fase di espansione, gli studi biochimici confermano profili nutrizionali d'eccezione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moringa: una pianta antiossidante e antivirale. Perché fa bene e come usarla in cucina

MORINGA Truffa colossale o super food

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