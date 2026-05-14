Pane e Rinascita | il potere della cucina per riscoprire sé stesse

Un gesto antico come il mondo, impastare il pane coinvolge le mani nella farina e il passare del tempo che trasforma la materia. Questa attività, praticata da secoli, è stata spesso associata a momenti di condivisione e tradizione. Oggi, alcune iniziative promuovono l’uso della cucina come strumento di riscoperta personale e di rinascita, portando le persone a riscoprire radici profonde attraverso gesti semplici ma significativi.

Impastare è un gesto vecchio come il mondo. Le mani nella farina, il tempo che passa, la materia che cambia. Non serve spiegarlo — chi l'ha fatto una volta lo sa. E chi ha aspettato che qualcosa dentro di sé tornasse a gonfiarsi, dopo una diagnosi, dopo un bisturi, dopo mesi in cui il corpo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Crêpes de Bretagne : Secrets d’un Savoir-Faire Ancestral - MG

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