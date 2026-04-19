Cara nonna ti scrivo 3.200 lettere per abbattere la distanza tra generazioni L’iniziativa a Firenze

A Firenze è nata un’iniziativa che coinvolge circa 3.200 lettere scritte tra nonne e nipoti, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra le generazioni. In un’epoca dominata dai messaggi digitali e dalle comunicazioni rapide, alcune persone preferiscono ancora usare carta e penna per condividere pensieri e ricordi. Questa pratica rappresenta un tentativo di mantenere vivo un legame affettivo attraverso uno strumento tradizionale.