Mentre l' Europa porta l' affettività direttamente tra i banchi l' Italia lancia un piano triennale che mette dietro ai banchi gli insegnanti e il personale scolastico Saranno loro a imparare e a fare da argine alla violenza a scuola senza esperti al proprio fianco

In Italia, un piano triennale prevede che insegnanti e personale scolastico siano responsabili di prevenire e affrontare la violenza nelle scuole, senza il supporto di esperti esterni. Nel frattempo, nel Paese si registrano fatti di cronaca come l’omicidio di una giovane donna e il numero quotidiano di donne uccise da ex partner violenti, mentre in Europa si cerca di portare l’affettività tra i banchi di scuola.

L ’omicidio di Giulia Cecchettin, il rumore delle piazze, la conta quotidiana delle donne uccise da ex mariti violenti che non accettano un addio. È in questo clima di tensione e urgenza sociale che l’Italia entra a scuola con un progetto di lungo termine ideato dal Ministero dell’Istruzione dal titolo: «Educare al rispetto e alla parità di genere». Violenza sulle donne, Gino Cecchettin: «Le istituzioni facciano di più» X Leggi anche › La parità di genere si impara da bambini: Fondazione Cecchettin lancia il primo corso per insegnanti Si tratta di un percorso triennale volto a scardinare quegli stereotipi che troppo spesso poi, tra i banchi, si trasformano in bullismo o, peggio, in premesse di violenza futura. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mentre l'Europa porta l'affettività direttamente tra i banchi, l'Italia lancia un piano triennale che mette dietro ai banchi gli insegnanti e il personale scolastico. Saranno loro a imparare e a fare da argine alla violenza a scuola senza esperti al proprio fianco Imparare tra i banchi la sicurezza sul lavoro: al via il ciclo di incontri per gli studenti dell’Isii MarconiProsegue la collaborazione tra l’Anmil di Piacenza e l’istituto tecnico cittadino, sette gli appuntamenti in calendario: «Rendere consapevoli i... Violenza tra i banchi di scuola. Maxi rissa tra ragazzi al Malatesta. Per sedarla arrivano i carabinieriDue gruppi di studenti che si affrontano tra i corridoi della scuola tra spintoni e calci, qualcuno che crede di vedere spuntare una lama in mezzo... Argomenti più discussi: Nemmeno la prospettiva di un lockdown energetico porta l’Ue a scaricare Trump; Lo Stretto di Hormuz divide l'Occidente: l'Europa dice no all'operazione militare, Washington insiste; Un esercito per l'Europa? - Fondazione Serughetti La Porta - eventi; Porta a porta - L'Italia e la guerra: crescita dimezzata 0,4% e inflazione al 3,1% - Video. TRA NUBI E ARIA UMIDA: LIGURIA PROTAGONISTA DI UN VENERDÌ VARIABILE 10-04-26 Buongiorno meteolanternini e buon venerdì!! Come anticipato ieri, il passaggio di una perturbazione in Centro Europa porta alcuni effetti anche da noi, a causa d - facebook.com facebook Vedo l’allenamento del Brasile under20 con un fenomeno. “Ma perché Douglas Costa non è titolare” “È un ragazzo che si perderà se viene in Europa…” mi dicono. E invece quel ragazzo in Europa lo porta il miglior formatore e talent scout della storia del cal x.com