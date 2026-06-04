Porto di Sciacca arrivano i fondi per la banchina San Pietro | 4 milioni per il rilancio
Sono stati assegnati 4 milioni di euro per il porto di Sciacca, destinati alla manutenzione straordinaria e alla rifunzionalizzazione della banchina San Pietro. I fondi sono destinati a interventi di riqualificazione dell’area portuale. Le risorse sono state allocate per migliorare le strutture e favorire un rilancio dell’attività nel porto. Nessuna data specifica è stata comunicata per l’avvio dei lavori.
Il porto di Sciacca si prepara a un importante intervento di riqualificazione grazie allo stanziamento di 4 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla rifunzionalizzazione della banchina San Pietro. L'opera, inserita nella nuova programmazione dei fondi Fsc, mira a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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