Porto di Sciacca arrivano i fondi per la banchina San Pietro | 4 milioni per il rilancio

Notizia in breve

Sono stati assegnati 4 milioni di euro per il porto di Sciacca, destinati alla manutenzione straordinaria e alla rifunzionalizzazione della banchina San Pietro. I fondi sono destinati a interventi di riqualificazione dell’area portuale. Le risorse sono state allocate per migliorare le strutture e favorire un rilancio dell’attività nel porto. Nessuna data specifica è stata comunicata per l’avvio dei lavori.