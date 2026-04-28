Ex Ilva arrivano 149 milioni | si accende la sfida per il rilancio

La Commissione Europea ha deciso di sbloccare 149 milioni di euro destinati alla continuità produttiva dell’ex Ilva. Questa decisione fa parte di un intervento volto a sostenere la ripresa delle attività industriali nel sito. Le risorse saranno utilizzate per garantire la produzione e il mantenimento dei livelli occupazionali. La decisione apre una fase di confronto tra le parti coinvolte sulla gestione futura dell’impianto.

? Cosa sapere Commissione Europea sblocca 149 milioni di euro per la continuità produttiva dell'ex Ilva.. Jindal Steel e il fondo di Michael Flacks negoziano per il rilancio tecnologico.. Dopo il via libera della Commissione Europea avvenuto a febbraio, la ufficiale ha finalmente sancito lo sblocco dei 149 milioni di euro necessari per sostenere l’ex Ilva, garantendo la continuità produttiva proprio mentre i commissari firmano un protocollo con il Tecnopolo del Mediterraneo per la ricerca e lo sviluppo sostenibile. Immaginate la scena: tra le mura dell’amministrazione straordinaria si respira un’aria diversa, carica di quel peso che solo chi vive vicino agli impianti conosce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Ilva, arrivano 149 milioni: si accende la sfida per il rilancio Notizie correlate Ex Ilva, il prestito ponte è definitivo. Sbloccati i 149 milioni di euroIl decreto porta la data dell’1 dicembre scorso, il Parlamento lo ha convertito in legge il 22 gennaio, aggiungendo ai 108 milioni provenienti da un... Leggi anche: Ex Ilva, Urso: la sfida si è complicata, serve coesione Una raccolta di contenuti Ex Ilva di Taranto, tra salvataggio urgente e sfida della transizione industrialePrestito ponte da 149 milioni per salvare l’ex Ilva: ora si gioca il futuro industriale e occupazionale di Taranto. trmtv.it Ex Ilva, il prestito ponte è definitivo. Sbloccati i 149 milioni di euroIl decreto porta la data dell’1 dicembre scorso, il Parlamento lo ha convertito in legge il 22 gennaio, aggiungendo ai 108 milioni provenienti da un precedente decreto, che andavano ... quotidianodipuglia.it