Porto Piombino dal governo in arrivo 92 milioni per il completamento della banchina nord

La commissione finanze del Senato ha approvato un emendamento che prevede lo stanziamento di 92 milioni di euro destinati al porto di Piombino. La somma sarà distribuita in due tranche: 30 milioni nel 2027 e 62 milioni nel 2028. Questo intervento riguarda il completamento della banchina nord del porto e fa parte di un disegno di legge in corso di esame. La decisione segue il via libera a livello parlamentare e il mantenimento delle risorse nel bilancio statale.

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