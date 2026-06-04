portici festival si parte con il sindaco di new york mamdani in videocollegamento

Bologna, 4 giugno 2026 – Prende il via la quarta edizione del Bologna Portici Festival, la grande manifestazione promossa dal Comune e Città Metropolitana di Bologna che celebra i Portici Patrimonio Mondiale Unesco e invita cittadine e cittadini a riflettere sul futuro delle città, della cultura e delle comunità. Quattro giorni di eventi gratuiti con oltre 40 tra talk, incontri, spettacoli, visite guidate, laboratori, giochi, con voci e idee di amministratori pubblici, scrittori, artisti, protagonisti della cultura e del pensiero contemporaneo per parlare dello spazio urbano, quello nel quale le politiche si misurano con la realtà e le trasformazioni si fanno più concrete e durature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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