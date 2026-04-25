Il prossimo lunedì 27 aprile, Re Carlo e la Regina Camilla arriveranno negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni. Durante questa trasferta, il sovrano incontrerà il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, in un evento considerato storico. L'incontro tra il monarca e il rappresentante della città statunitense si inserisce nel programma ufficiale della visita di Stato.

Il prossimo lunedì 27 aprile, Re Carlo e la Regina Camilla sbarcheranno negli Stati Uniti per una visita di Stato che durerà 4 giorni. Prima tappa a Washington, dove i Reali saranno accolti dal Donald Trump e dalla First Lady Melania. I britannici si sposteranno poi a New York dove, per la prima volta, Carlo incontrerà il nuovo sindaco Zohran Mamdani, cui lo accomuna una comune inimicizia ma lo allontana una questione antica. L’incontro con Zohran Mamdani a New York. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente, ma appare alquanto realistica. È l’autorevole testata Politico a rivelare che, secondo due persone a conoscenza dei preparativi, Re Carlo dovrebbe incontrare anche il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel corso della visita di Stato negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo incontrerà il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani, perchè si tratta di un incontro storico

Notizie correlate

New York, Zohran Mamdani sfida i ricchi: super tassa sulle seconde case di lussoIl fatto di essere stato eletto a seguito di una campagna elettorale dirompente, proponendo una leadership nuova, per linguaggio e promesse, lo ha...

New York, Zohran Mamdani prende ai ricchi per dare ai poveri? Dalla tassa sulle seconde case di lusso ai supermercati comunali a prezzi calmieratiNew York, 17 aprile 2026 – Zohran Mamdani ha completato i suoi primi cento giorni come sindaco di New York, vantando di aver già portato a termine...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Re Carlo parteciperà all’evento commemorativo dell’11 settembre con Zohran Mamdani.

Trump ha detto che incontrerà Zohran MamdaniIl presidente ha annunciato che il suo staff sta organizzando un vertice con il nuovo sindaco di New York, dopo che per mesi lo ha attaccato minacciando di tagliare i fondi alla città. Domenica Donald ... lettera43.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. E sfida Trump: So che ci guardi, alza il volumeZohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York. È il 111° primo cittadino della Grande Mela: la sua vittoria è stata annunciata appena mezz’ora dopo la chiusura dei seggi. Il candidato Dem, 34 anni ... gazzetta.it