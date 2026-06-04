Pordenone vince 20mila euro con un Gratta e Vinci

Da pordenonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore di Pordenone ha vinto 20.000 euro con un biglietto “Maxi Miliardario New” del Gratta e Vinci. La schedina vincente è stata acquistata nella città, portando la vincita immediata. Non sono stati resi noti altri dettagli sull'acquisto o sull'identità del vincitore. La vincita si aggiunge alle recenti estrazioni di giochi di fortuna nella regione.

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La dea bendata è passata anche a Pordenone. In Friuli-Venezia Giulia un giocatore ha trovato un biglietto vincente con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, è stata infatti registrata una vincita da 20mila euro in un esercizio commerciale in Via. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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