Pordenone vince 20mila euro con un Gratta e Vinci
Un giocatore di Pordenone ha vinto 20.000 euro con un biglietto “Maxi Miliardario New” del Gratta e Vinci. La schedina vincente è stata acquistata nella città, portando la vincita immediata. Non sono stati resi noti altri dettagli sull'acquisto o sull'identità del vincitore. La vincita si aggiunge alle recenti estrazioni di giochi di fortuna nella regione.
La dea bendata è passata anche a Pordenone. In Friuli-Venezia Giulia un giocatore ha trovato un biglietto vincente con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, è stata infatti registrata una vincita da 20mila euro in un esercizio commerciale in Via. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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