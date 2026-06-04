Pordenone vince 20mila euro con un Gratta e Vinci

Notizia in breve

Un giocatore di Pordenone ha vinto 20.000 euro con un biglietto “Maxi Miliardario New” del Gratta e Vinci. La schedina vincente è stata acquistata nella città, portando la vincita immediata. Non sono stati resi noti altri dettagli sull'acquisto o sull'identità del vincitore. La vincita si aggiunge alle recenti estrazioni di giochi di fortuna nella regione.