Gratta e Vinci | a Ostra vinti 20mila euro con Mega Miliardario New

A Ostra, in provincia di Ancona, un giocatore ha vinto 20.000 euro con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. La vincita è stata registrata in un esercizio commerciale di Via Antonio Gramsci, 73, nell’ultima settimana. La notizia è stata riportata da Agipronews.

Marche vincenti grazie al Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Ostra, in provincia di Ancona, è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso l’esercizio commerciale in Via Antonio Gramsci, 73.Nelle Marche, nel 2025, la spesa relativa ai giochi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gratta e Vinci di oggi con il Mega Miliardario Numerissimi e 20x

Notizie e thread social correlati

La Dea Bendata bacia l'Umbria con un Gratta e Vinci da 20mila euro del "Miliardario New"Nell’ultima settimana, un giocatore di Montefalco, in provincia di Perugia, ha vinto 20mila euro con il Gratta e Vinci “Miliardario New” presso un...

Gratta e Vinci: a Cava dei Tirreni vinti 20mila euro con “Nuovo 50x”Nell’ultima settimana, a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, un giocatore ha vinto 20 mila euro con il biglietto “Nuovo 50x”.

Temi più discussi: Compra un 'Gratta e vinci' da 5 euro e vince mezzo milione; Trapani, vinti 10 mila euro con un Gratta e Vinci a Xitta; Nuovi Gratta e Vinci in Arrivo 2026: Novità, Probabilità di Vincita e Tutto Quello che Devi Sapere.

Tre #foglidivia e un #locale chiuso per 15 giorni nel #bilancio dei #controlli straordinari della #polizia di Firenze x.com

Gratta e vince 2 milioni con un Mega Miliardario New: Era il premio massimo. Quanto costava il bigliettoVincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci a Mestre. La maxi vincita è stata realizzata con un tagliando Mega Miliardario New, Gratta e Vinci dal costo di 10 euro, nel punto vendita di via ... corriereadriatico.it

Vincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci in via Poerio: con un tagliando Mega Miliardario New da 10 euro il vincitore ha totalizzato il premio massimoMESTRE - Vincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci a Mestre. La maxi vincita è stata realizzata con un tagliando Mega Miliardario New, Gratta e Vinci dal costo di 10 euro, nel punto vendita di ... ilgazzettino.it