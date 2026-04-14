Gratta e Vinci fortunato nel Vco | con un biglietto da 5 euro ne vince 20mila

Un giocatore di Trontano ha centrato un'importante vincita giocando a un biglietto della serie

Festa nel Vco grazie a un Gratta e Vinci fortunato. Un giocatore di Trontano ha vinto 20mila euro grazie a un tagliando della serie "Miliardario New".La vincitaSecondo quanto riportato dall'agenzia Agipronews, il fortunato tagliando è stato acquistato nell'ultima settimana a Trontano, in Ossola.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Gratta e Vinci di oggi è Tutto X Tutto da 5euro VINCENTE Gratta il Grattino

Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”, vincita da 5 milioni di euro: il biglietto fortunato venduto a ModenaUn nuovo colpo milionario al Gratta e Vinci accende l’attenzione degli appassionati di lotterie istantanee.

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