Una cornacchia nera come la pece ha attaccato alcuni passanti in una zona di passaggio a Pordenone. La scena è stata descritta come improvvisa e aggressiva, con l’uccello che si è avvicinato minacciosamente alle persone. Dopo l’incidente, alcuni residenti hanno chiesto che l’animale venga abbattuto, scatenando una discussione sulla gestione degli uccelli selvatici nelle aree pubbliche.

Nera come la pece, anche se tecnicamente il suo corpo è grigio: ma quella testa corvina, le zampe, il becco, perfino gli occhi sembrano un mantello nell’oscurità. È intelligente come pochi, opportunista come molti e aggressiva quando (le) serve. La cornacchia di Pordenone è già un caso. Lì, sui tigli della città, soprattutto su quelli di via Damiani, nei quali ha fatto il nido: giorno e notte, sempre all’erta, vigile, non sta ferma un attimo. Difende, legittimamente, i suoi piccini ed è giusto così, è la natura, è quel cuore di mamma che non s’insegna e non s’impara e non è di certo una prerogativa di noi umani. Solo che lei, “lady black”, lo anima pure un po’ troppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pordenone, cornacchia attacca i passanti: "Va abbattuta". E scoppia la polemica

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