Ponte sullo Stretto Schifani | Speriamo di celebrarne la realizzazione un giorno
Il presidente del Senato ha espresso la speranza di poter celebrare un giorno la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ha affermato che l’opera rafforzerà i legami con il resto del Paese, favorendo maggiore solidarietà e riducendo la sensazione di marginalità. Non sono stati forniti tempi o dettagli sul progetto, ma si è sottolineata l’importanza simbolica e unificante del ponte.
“Speriamo un giorno di poter anche celebrare la realizzazione del Ponte di Messina. Sarà un'opera che ci unirà sempre di più al resto del Paese, un ponte che ci aiuterà a essere più solidali e farci sentire meno marginalizzati perché non lo siamo”. Così il presidente della Regione Renato Schifani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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