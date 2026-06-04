Ponte sullo Stretto Schifani | Speriamo di celebrarne la realizzazione un giorno

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Senato ha espresso la speranza di poter celebrare un giorno la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ha affermato che l’opera rafforzerà i legami con il resto del Paese, favorendo maggiore solidarietà e riducendo la sensazione di marginalità. Non sono stati forniti tempi o dettagli sul progetto, ma si è sottolineata l’importanza simbolica e unificante del ponte.

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“Speriamo un giorno di poter anche celebrare la realizzazione del Ponte di Messina. Sarà un'opera che ci unirà sempre di più al resto del Paese, un ponte che ci aiuterà a essere più solidali e farci sentire meno marginalizzati perché non lo siamo”. Così il presidente della Regione Renato Schifani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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