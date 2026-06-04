Ponte sullo Stretto Schifani | Speriamo di celebrarne la realizzazione un giorno

Notizia in breve

Il presidente del Senato ha espresso la speranza di poter celebrare un giorno la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ha affermato che l’opera rafforzerà i legami con il resto del Paese, favorendo maggiore solidarietà e riducendo la sensazione di marginalità. Non sono stati forniti tempi o dettagli sul progetto, ma si è sottolineata l’importanza simbolica e unificante del ponte.