Una proposta riguardante l’installazione di impianti fotovoltaici pubblici sul ponte sospeso ha suscitato reazioni tra i politici. La proposta di Romano prevede l’utilizzo di spazi pubblici per l’installazione di pannelli solari, ma ha incontrato la resistenza di Carfagna, che ha criticato l’idea. Contestualmente, si discute anche dell’eventuale riduzione dei fondi destinati al progetto del ponte e delle conseguenze che questa decisione potrebbe avere sui prezzi alimentari.

? Cosa scoprirai Come influirebbe il taglio dei fondi del Ponte sui prezzi alimentari?. Perché la proposta di Romano ha scatenato la reazione di Carfagna?. Quali conseguenze avrebbe il blocco dell'opera sulla logistica del Sud?. Come cambierebbero le bollette scolastiche con il piano del fotovoltaico?.? In Breve Mario Giordano sostituisce Paolo Del Debbio nella conduzione del programma su Rete 4.. Mara Carfagna difende il valore strategico del collegamento tra Sicilia e Calabria.. Rincari energetici e alimentari sono legati alle tensioni belliche in Iran.. Il depotenziamento del Ponte aumenterebbe i costi logistici per le merci meridionali.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sullo Stretto: la proposta di Romano per il fotovoltaico pubblico

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