Ponte Minissale chiuso | proposta pedaggi gratis per i residenti

Il ponte Minissale è stato chiuso e si valuta di offrire pedaggi gratuiti ai residenti. Chi abita a Fiumefreddo potrebbe non dover pagare per attraversare il ponte, ma i costi di spostamento cambieranno per tutti. Le strade secondarie devono gestire il traffico deviato dal ponte chiuso, con un incremento del volume di veicoli in alcune vie alternative.

Come cambieranno i costi di spostamento per chi vive a Fiumefreddo?. Quali strade secondarie dovranno sopportare il traffico deviato dal ponte?. Chi deve finanziare l'esenzione dai pedaggi per i residenti locali?. Quanto peserà l'aumento dei costi autostradali sul bilancio delle famiglie?.? In Breve Chiusura ponte Minissale prevista fino al 27 febbraio 2027. Esenzione pedaggi richiesta per caselli Fiumefreddo, Giardini Naxos e Taormina. Traffico deviato su strade provinciali SP186, SP188 e SS120. Davide Vasta di Sud Chiama Nord sollecita interventi in Assemblea Regionale Siciliana. Il Ponte Minissale si ferma: la sfida della mobilità tra sicurezza e costi per i residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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