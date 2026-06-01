L’Autorità di regolazione dei trasporti ha bocciato nuovamente il progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando criticità nel piano economico-finanziario. In particolare, ha sollevato dubbi riguardo alle tariffe e ai pedaggi previsti. L’Unione Europea ha richiesto il rimborso di 12 milioni di euro, chiedendo la restituzione di fondi già erogati. La decisione si basa su valutazioni relative alla sostenibilità economica e alla fattibilità dell’opera.

Il Ponte sullo Stretto è stato nuovamente bocciato. A dare un parere negativo sul piano economico-finanziario dell’opera è l’Autorità di regolazione dei trasporti, che ha sollevato dubbi su tariffe e pedaggi. La nuova stroncatura aumenta il ritardo del progetto. Ora la società Stretto di Messina, che aveva ricevuto 12 milioni di euro dall’Unione Europea per la progettazione dell’opera, dovrà restituirli proprio per via dei ritardi. Ponte sullo Stretto: i dubbi sulle tariffe. Il Ponte sullo Stretto incontra un nuovo ostacolo. Mentre sono al lavoro per risolvere i punti sollevati dalla Corte dei Conti, arriva una nuova bocciatura. Questa volta... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, nuovo stop per il costo dei pedaggi: l’Ue chiede indietro 12 milioni

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Baarbagallo: sul Ponte sullo Stretto anche la Ragioneria dello Stato ferma l'aumento dei costi

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