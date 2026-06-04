Ponte dei Congressi firmato il contratto con l' impresa | c' è una data per la partenza dei lavori

È stato firmato il contratto con l’impresa incaricata dei lavori. La data prevista per l’inizio delle opere è aprile 2027.

Aprile 2027: è la data a cui si punta per la partenza dei lavori per la realizzazione del ponte dei Congressi. Il progetto entra ora nella sua fase operativa, con la sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria dell’intervento.L’annuncio è arrivato nel corso della commissione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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