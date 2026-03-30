Mobilità tra Eur e Fiumicino ci siamo | consegnati i lavori del Ponte dei Congressi

È stato consegnato al Consorzio Eteria il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo Ponte dei Congressi, che collega l’Eur con Fiumicino. La fase operativa della realizzazione dell’opera è così ufficialmente avviata. La consegna dei lavori segna il passaggio alla fase di esecuzione, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura prevista nel progetto.

Roma, 30 marzo 2026 – La realizzazione del nuovo Ponte dei Congressi ( leggi qui ) entra nella fase operativa con la consegna dei lavori al Consorzio Eteria. L’intervento, attuato da Anas, rappresenta una delle opere infrastrutturali più rilevanti per la mobilità del quadrante sud ovest della città e contribuirà a migliorare i collegamenti tra il Gra, l’Eur e il Litorale. Il progetto è stato sbloccato dall’Amministrazione capitolina e inserito tra le opere del secondo Dpcm Giubileo, con un investimento complessivo di 299 milioni di euro, di cui 145 milioni a carico del bilancio di Roma Capitale, circa 144 milioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e oltre 8,6 milioni di euro da fondi giubilari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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